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Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

22 января 2025 13:54
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Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

К памятной дате - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады –Общество «Знание» проведет лекции, экскурсионные маршруты и встречи о блокаде города, о символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой веры в победу. Мероприятия пройдут в рамках трека Знание.Герои во всех 89 регионах России. Впервые в этом году онлайн-лекция пройдет и за рубежом.

«День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. Это история нашего великого народа, которую мы передаем будущим поколениям, чтобы построить прочное и мирное будущее. В этом году Российское общество «Знание» подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны», – отметил Первый Заместитель Генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

На базе образовательных заведений, музеев и учреждений культуры пройдут выступления с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов – дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы «Дорога жизни», которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей. Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках Заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.

В Самарской области в для школьников школы №121 г.о. Самара,  учащихся  ГБОУ СОШ поселка Чапаевский, Красноярского государственного техникума, Новокуйбышеского нефтехимического техникума в формате открытого диалога пройдут лекции, просмотр и обсуждение документальных фильмов. Так, ребята посмотрят и вместе с лекторами общества Знание обсудят документальный  фильм «Город, который выстоял, или бессмертный подвиг ленинградцев», совершат вирутальное путешествие по экспозиции музея «Ленрезерв», в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, подлинные вещи периода блокады, отражающих настоящую летопись осажденного города.

Также, все желающие могут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданным Обществом «Знание». Зачем нацистская Германия взяла в кольцо город русской революции, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова цена «Дороги жизни». В каждой серии через объектив камеры оператора – жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.

Подробная информация о мероприятиях Российского общества «Знание» доступна на сайте.

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