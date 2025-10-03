Я нашел ошибку
Главные новости:
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
В роли спикера выступит Артур Владимирович Чубаркин – заслуженный путешественник России, исследователь, основатель Музея истории волжских цивилизаций в Ширяево, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.
В СОУНБ пройдёт «НЕурок географии», посвящённый освоению Севморпути
Работе подразделения дана положительная оценка.
«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти
Так, в Жигулёвске на территории нацпарка «Самарская лука» облагородили пруд и привели в порядок зеленые насаждения.
Полицейские и общественники региона приняли участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия»
Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
Концерт пройдет на площадке Самарского театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.
5 октября Волжский хор приглашает зрителей на уникальную концертную программу
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти

3 октября 2025 17:30
116
Работе подразделения дана положительная оценка.

В рамках контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Юлия Мищенко посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.

Проверку представитель общественности начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами, отметив полноту и актуальность размещенных на них сведений.

Юлия Сергеевна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.

Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.

Юлия Мищенко побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.

Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило.

В ходе беседы представитель Совета обратила особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, представитель Общественного Совета вручила посетителям РЭО специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе, по линии Госавтоинспекции, подчеркнув преимущества получения необходимых услуг в электронном виде.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг.

 

 

 

Весь список