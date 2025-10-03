«Общественный контроль»: общественники проверили работу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ Тольятти

116

В рамках контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Юлия Мищенко посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции.



Проверку представитель общественности начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами, отметив полноту и актуальность размещенных на них сведений.



Юлия Сергеевна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.



Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.



Юлия Мищенко побеседовала с гражданами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания.



Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение. Нареканий со стороны граждан не поступило.



В ходе беседы представитель Совета обратила особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.



Кроме того, представитель Общественного Совета вручила посетителям РЭО специальные памятки, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе, по линии Госавтоинспекции, подчеркнув преимущества получения необходимых услуг в электронном виде.



Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти дала положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг.