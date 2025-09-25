Я нашел ошибку
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.
Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди
По итогам проверки отмечено: «Работа Отдела МВД России по городу Жигулёвску заслуживает удовлетворительной общественной оценки».
«Общественный контроль»: общественники оценили работу отдела полиции Жигулевска
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
25 сентября 2025 21:35
142
По итогам проверки отмечено: «Работа Отдела МВД России по городу Жигулёвску заслуживает удовлетворительной общественной оценки».

В ходе региональной акции «Общественный контроль» Отдел МВД России по городу Жигулёвску с рабочим визитом посетили председатель Общественного совета при ГУ МВД Александр Шахов и его коллега, член совета Ирина Денисова.

В начале встречи начальник отдела полковник полиции Олег Абрамов совместно с Александром Шаховым и Ириной Денисовой посетил дежурную часть, где гостям продемонстрировали оснащённость помещения необходимой оргтехникой и познакомили с условиями работы сотрудников.

Во время визита особое внимание представители Общественного совета уделили информационным стендам, положительно оценив полноту и актуальность размещённых сведений, а также наличие графиков приёма граждан и памяток по профилактике мошенничества.

Затем состоялось обсуждение с Олегом Абрамовым ряда вопросов: комплектование кадров полиции, условия прохождения службы, а также социальные проекты, направленные на укрепление взаимодействия между полицией и населением.

По итогам проверки председатель Общественного совета Александр Шахов отметил: «Работа Отдела МВД России по городу Жигулёвску заслуживает удовлетворительной общественной оценки».

Александр Николаевич подчеркнул, что совместные социальные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению доверия граждан к полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
362
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
273
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
246
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
241
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
437
