«Общественный контроль»: общественники оценили работу отдела полиции Жигулевска

В ходе региональной акции «Общественный контроль» Отдел МВД России по городу Жигулёвску с рабочим визитом посетили председатель Общественного совета при ГУ МВД Александр Шахов и его коллега, член совета Ирина Денисова.

В начале встречи начальник отдела полковник полиции Олег Абрамов совместно с Александром Шаховым и Ириной Денисовой посетил дежурную часть, где гостям продемонстрировали оснащённость помещения необходимой оргтехникой и познакомили с условиями работы сотрудников.

Во время визита особое внимание представители Общественного совета уделили информационным стендам, положительно оценив полноту и актуальность размещённых сведений, а также наличие графиков приёма граждан и памяток по профилактике мошенничества.

Затем состоялось обсуждение с Олегом Абрамовым ряда вопросов: комплектование кадров полиции, условия прохождения службы, а также социальные проекты, направленные на укрепление взаимодействия между полицией и населением.

По итогам проверки председатель Общественного совета Александр Шахов отметил: «Работа Отдела МВД России по городу Жигулёвску заслуживает удовлетворительной общественной оценки».

Александр Николаевич подчеркнул, что совместные социальные проекты будут способствовать дальнейшему укреплению доверия граждан к полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО