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Общественные территории в трех городах Самарской области преобразились благодаря Всероссийскому конкурсу

22 декабря 2021 09:10
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Общественные территории в трех городах Самарской области преобразились благодаря Всероссийскому конкурсу

В Самарской области воплотили в жизнь три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители Нефтегорска, Кинеля и Октябрьска в этом году получили современные и комфортные пространства для прогулок, отдыха и занятий спортом.  


Три новые популярные локации появились на карте Самарской области: парк «Молодежный» в Нефтегорске, «Парк на озере Крымское» в Кинеле и «Парк Поколений» в Октябрьске. В 2022 году будут реализованы еще два проекта-победителя Всероссийского конкурса 2021 года: «Проект благоустройства Монастырской набережной» в Сызрани и реновация главной улицы «По прямой - к Отрадному».
Всероссийский конкурс — один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тыс. человек и исторических поселений. С 2018 года он является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время среди 560 проектов-победителей распределены субсидии в суммарном размере 35 млрд рублей. В малых городах по всей России появились более 260 масштабных проектов создания комфортной городской среды. Всего на текущий момент в рамках конкурса отобраны 560 проектов в 78 субъектах, а их реализация завершится к 2023 году.
Как рассказали в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, за период 2019-2020 г. на территории региона реализованы пять проектов-победителей конкурса. Это проекты в городах Октябрьск, Отрадный, Кинель, Жигулевск и Сызрань: «Благоустройство территории в районе центрального пляжа г.о. Октябрьск»; «Благоустройство набережной у Кремлевского холма от Ильинского моста до речного причала (История на берегу трех рек)» в г.о. Сызрань; «Благоустройство Парка культуры и отдыха, Отрадный парк»; «Сквер и набережные озера Ладное» и благоустройство прибрежной территории озера Крымское в рамках стратегической концепции общественных пространств – «Кинель – город чистых озер»; а также «Парк им.40-летия ВЛКСМ» г. Жигулевск».
Конкурсные проекты оцениваются по нескольким критериям. Учитываются степень вовлечения граждан и разнообразие форм их участия, качество архитектурных и планировочных решений, востребованность территорий и синхронизация проекта с другими программами развития территорий. Также необходимо обеспечить сохранение историко-градостроительной и природной среды. Еще один не менее важный критерий — экономическая эффективность: проект комплексного благоустройства должен быть просчитан с экономической и социальной точки зрения. С этого года учитывается и еще один фактор — заявки оцениваются с точки зрения их влияния на окружающую среду, использования экологичных материалов.

В целом, по данным Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, благоустройство общественных и дворовых территорий в регионе в этом году превысило плановые показатели. Согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Самарской области должны были благоустроить 153 общественных и 272 дворовых территорий. Фактически в регионе преобразили на 56 территорий больше - 163 общественных и 318 дворовых. Напомним, что всего в рамках проекта к концу 2024 году в Самарской области планируется привести в порядок и улучшить внешний вид 916 общественных территорий и 1 666 дворов.

 

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