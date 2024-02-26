Общественники ГУ МВД СО организовали для детей познавательную творческую экскурсию

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В Самарской области представители Общественного совета регионального главка организовали для детей познавательную творческую экскурсию.

Ребят познакомили с постоянной экспозицией Самарского областного художественного музея и провели для них мастер-класс.

Представитель Общественного совета при региональном главке Алексей Бородин организовал для детей сотрудников внутренних дел познавательное мероприятие в стенах Самарского областного художественного музея - старейшей и наиболее престижной выставочной площадке Самарской области.

Для ребят и их родителей была проведена экскурсия, в ходе которой они познакомились с обширной коллекцией русского искусства XIIIV - начала XX века, посмотрели коллекционные экспонаты музея.

На выставке дети с большим интересом слушали экскурсовода Оксану Игнашову, задавали вопросы организаторам, а также делали фото на память.

Завершилась встреча мастер-классом, в ходе которого ребята смогли почувствовать себя настоящими живописцами, написав под чутким руководством Анны Сливковой - представителя Союза художников России красочные натюрморты с натуры.

Алексей Бородин отметил: «Подобные творческие мероприятия имеют важное значение для приобщения детей к культуре и развития новых талантов», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО