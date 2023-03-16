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Общественная организация «Родные люди» организуют вечеринку по обмену вещами и предметами быта, а также арома-своп и интересные мастер-классы.

25 марта в 13:00 состоится весенний своп «Вкус жизни» в молодёжном лофте Strelka hall (г. Самара, ул. Вилоновская, 30).

Весна – это время почувствовать вкус к жизни! Совместно с командой Самарского Дома молодёжи вас приглашают на СВОП «Вкус жизни», который состоится в субботу, 25 марта 2023 года в молодёжном лофте Strelka hall.

Организаторы приглашают на открытое мероприятие, посвященное весеннему пробуждению. Организаторы предлагают почувствовать вкус жизни с помощью психологической мастерской и мастерской по созданию картины акрилом на тему «Женщина как источник вдохновения», а также принять участие в специальном ароматическом свопе. Мероприятие ориентировано на экологически мыслящих людей.

Участникам предлагается принести свою сезонную весеннюю одежду, обувь, аксессуары - всё, что поможет создать весенний образ; духи, туалетная вода, ароматические палочки, ароматические аксессуары, которыми по тем или иным причинам больше не пользуетесь, обменивайтесь ими с другими посетителями мероприятия. Каждый участник сможет принести не более 6 вещей и забрать, также не более 6 вещей.

Если участник СВОПа придёт без вещей, то поучаствовать в СВОПе всё равно можно, участие возможно на безвозмездной основе. Каждый сам определяет свои возможности.

Мероприятие открытое. Вход свободный.

Организаторы подготовили для участников СВОПа интереснейшие мастер-классы:

- в мастерской у психолога Фариды Галимовой можно будет научиться навыку получения удовольствия от жизни;

- в мастерской у психолога Юлии Касалаповой можно будет научиться рисовать картину акрилом на тему «Женщина как источник вдохновения»;

- далее участников свопа ожидает открытие специальной секции «Арома», по специальному жетону можно обменять свою вещь.

А ещё на СВОПе можно будет завести новые полезные знакомства.

СВОП организован в рамках проекта «Добрая семья» при поддержке Фонда президентских грантов.

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» с 2013 года ведет активную работу в нашем регионе. Добровольцы организации оказывают помощь беременным женщинам в трудной жизненной ситуации и нуждающимся семьям с детьми: юридическая, психологическая, вещевая и продуктовая помощь. Так как у организации есть свой вещевой склад – есть возможность давать вещам вторую жизни и помогать нуждающимся семьям с детьми, сообщает пресс-служба СДМ.