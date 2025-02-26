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Образовательные учреждения губернии присоединились к информационно-просветительской кампании Российского экологического оператора

26 февраля 2025 17:56
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Направленную на повышение экологической культуры.

С начала февраля Российский экологический оператор (ППК «РЭО») проводит информационно-просветительскую кампанию, направленную на повышение экологической культуры. Образовательные учреждения Самарской области присоединились к акции.  В рамках учебного процесса для обучающихся пройдут уроки по экологической культуре и этике, с привлечением материалов, созданных Российским экологическим оператором.  

Напомним, нацпроект «Экологическое благополучие» развивает инфраструктуру для сортировки и переработки отходов. По нацпроекту в России создается экономика замкнутого цикла, где отходы превращаются в ресурсы. К 2030 году планируется сортировать все твердые коммунальные отходы, а не менее четверти из них перерабатывать во вторсырье.

На официальном сайте ППК «РЭО» созданы тематические разделы, посвященные популяризации раздельного сбора и осознанного потребления:

– медиабанк ППК «РЭО», который содержит более 1000 единиц цифрового контента (фото, социальное видео, графика, текст) для популяризации ключевых направлений деятельности в сфере твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры;

– образовательная платформа «Зеленая школа» видео-уроки, задания и тексты о системе сбора отходов в России, сортировке и переработке, опасных отходах, мировом опыте в сфере ТКО и экологической ответственности человека;

– образовательная платформа «Зеленый курс» видеокурс на тему ТКО для работников отрасли, госслужащих и студентов профильных программ вузов;

– интерактивный курс «Дневник эковолонтера» из 12 уроков для учеников старших классов, студентов и желающих погрузиться в тему добровольчества. Количество просмотров курса на сайте – 27 000 человек;

– мультфильмы Всероссийского образовательного онлайн-проекта «Помощники Земли».

Создатели контента, отмечают, что материалы могут быть полезными и интересными не только для школьников и студентов, но также работникам отраслевых организаций и всем, кто неравнодушен к вопросам экологии.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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