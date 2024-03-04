Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги

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На портале Госуслуг заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.



Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтверждённую учётную запись на портале.

В какие суды можно обратиться

во все суды общей юрисдикции — по гражданским или административным делам

в Верховный Суд РФ (ВС РФ) — по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину.



Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки.

Срок рассмотрения

Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.