Обращение в Госпаблики помогло семье мобилизованного решить вопрос с газификацией

190

Важнейшая тема для органов власти — это помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Социальные сети стали эффективным инструментом для оперативного решения таких вопросов.

Всего с начала года в ЦУР Самарской области через систему «Инцидент Менеджмент» поступило 550 сигналов от семей военнослужащих. Просьбы самые разные.



Семья мобилизованного из Красноглинского района Самары обратилась в соцсетях за помощью с догазификацией. В августе этого года был заключен договор на поставку газа, но возникли технические сложности. Семья уже переехала в дом и опасается, что в зиму они останутся без голубого топлива. ЦУР направил это обращение в региональное министерство энергетики ЖКХ. На прошлой неделе стартовали работы по подключению. Есть уверенность, что зимой семья мобилизованного будет с газом и теплом.

В соцсетях поступила просьба помочь парню-сироте в получении жилья. Молодому человеку 26 лет, он служил в Сирии и находится в зоне СВО. Боец должен был получить квартиру как сирота. Перед отъездом «за ленточку» он выдал доверенность на получение жилья, но департамент имущества Самары запросил дополнительную справку. Получить этот документ сложно, так как военнослужащий находится на передовой. Администрация Самары среагировала. Там заверили, что до конца этого года вопрос с квартирой будет решен.

