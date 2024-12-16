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Обращение с БАДами хотят регулировать так же строго, как и с лекарствами

16 декабря 2024 13:55
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Обращение с БАДами хотят регулировать так же строго, как и с лекарствами

В биологически активных добавках находят стероиды, химпрепараты и даже наркотические вещества. Законопроект о БАДах, принятый Госдумой в первом чтении на пленарном заседании 9 июля, призван избавить рынок от опасных препаратов. Еще один законопроект, внесенный в палату, может обязать маркетплейсы проверять информацию о добавках. Как может измениться рынок БАДов — в материале «Парламентской газеты».  
Законопроект о БАДах, прошедший первое чтение еще в начале июля, предлагает дать врачам право назначать биологически активные добавки. И перечень таких БАДов, и перечень заболеваний, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав. Кроме того, при изготовлении добавок нельзя будет использовать сырье, в котором присутствуют кормовые добавки, стимуляторы роста животных, отдельные виды лекарств, пестициды, агрохимикаты и так далее. А сайты, продающие запрещенные законом препараты, заблокируют.

Работа над законопроектом продолжается, сказал «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев: «Думаю, в начале следующей сессии мы его уже примем». Депутат назвал документ первой ступенькой в развитии контроля за БАДами.


Башанкаев не раз подчеркивал, что рынок БАДов нужно регулировать не менее строго, чем рынок лекарств. На этом рынке не должно быть места фальсификатам, препаратам с недоказанной активностью и тем более с содержанием неприемлемых компонентов. Пока по результатам проверок в добавках обнаруживают все, что угодно, даже эфедрин — наркотическое средство.


Законопроект обязывает маркетплейсы самостоятельно проверять достоверность информации об основных потребительских свойствах пищевой добавки, ее составе, производителе и качестве. Если то, что указано на упаковке и заявлено поставщиком, не совпадает, то добавку должны тут же убрать из продажи. Ее вернут только тогда, когда компания устранит все выявленные нарушения. Проект закона внесла в Госдуму 11 декабря группа депутатов, среди которых Ярослав Нилов, Геннадий Семигин, Николай Бурляев и другие. Авторы документа считают, что биологически активные добавки необходимо проверять еще до размещения в онлайн-каталогах. С этим согласна и зампредседателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Соломатина.


«Более того, мы всем депутатским корпусом уже давно говорим о том, чтобы БАДы проходили ту же сертификацию, что и лекарственные препараты. Почему? Потому что под видами пищевых добавок мы можем получить все, что угодно, в лучшем случае мел, — уточнила Соломатина. — Но там могут быть вещества, после которых лечение обойдется гораздо дороже.

Должны быть сертифицированные заводы по производству БАДов, уверена депутат. В том числе стандарты, как у лекарственных препаратов.

 

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