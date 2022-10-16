Обращение Дмитрия Азарова к жителям губернии по случаю Дня отца

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Дорогие земляки!

В этом году мы уже во второй раз вместе со всей страной отмечаем День отца, призванный сохранить и укрепить семейные узы, подчеркнуть значимость отцов в воспитании детей.

Учрежденный Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, этот день вновь напоминает нам о необходимости защитить наши традиционные духовно-нравственные ценности. В последние годы они подвергаются яростным атакам со стороны западного мира, где происходит отказ от базовых устоев, на которых из века в век строилась человеческая цивилизация.

Одной из ее основ всегда была большая, дружная, многодетная семья, в которой мужчина — отец, обеспечивающий ее благополучие, несущий ответственность за будущее своих детей. И сегодня, когда возникла угроза безопасности нашей страны и ее гражданам, многие наши мужчины стали в строй, чтобы с оружием в руках защитить Родину и своих близких. Мы гордимся нашими защитниками, которые в этот сложный час проявили лучшие качества — мужество, ответственность, патриотизм!

В Самарской области всегда с должным уважением относились к роли отца как опоры семьи. У нас уже пятнадцать лет проводится праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», а День отца начал отмечаться в качестве регионального праздника с 2017 года. Убежден, что именно крепкая семья – залог сбережения нашего многонационального народа, успешного развития и процветания Самарской области и всей России.

Поддержка семьи — важнейший приоритет государственной политики. На решение этой задачи направлены национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», реализуемые по поручению Главы государства, различные региональные инициативы и общественные проекты.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам семейного счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Крепкого вам здоровья, взаимопонимания, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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