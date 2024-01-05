ОблМВД региона организован цикл новогодних мероприятий для детей сотрудников органов внутренних дел

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Более тысячи детей побывали в новогодней сказке.

Управлением по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области организован цикл новогодних мероприятий для семей сотрудников органов внутренних дел.

Новогодние утренники были организованы для различных возрастных категорий.

Для детей младшего возраста в ДК «Октябрь» было организовано «Шоу мыльных пузырей». Ребята погрузились в волшебную атмосферу, которую для них создали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои. Шоу с песнями, стихами и загадками подарили детям и их родителям праздничное настроение. Ребятам постарше продемонстрировали театрализованное представление. В завершение мероприятий всем участникам пожелали добра и счастья в Новом году.

А на стадионе «Динамо» в борцовском зале для членов семей сотрудников полиции было организовано соревнование - «Папа, мама, я – спортивная семья». Участникам состязания пришлось демонстрировать не только силу, ловкость, смекалку, быстроту, а главное – сплоченность, но и творческие способности.

Более тысячи детей сотрудников полиции посетили новогодние мероприятия, организованные управлением по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, получив массу позитивных и незабываемых впечатлений.