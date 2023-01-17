Областную соматическую больницу УФСИН СО посетил священник Арсений Рябов

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В рамках соглашения между Самарской Епархией и УФСИН региона ОСБ посетил иерей Арсений Рябов. Программа рабочей поездки была насыщенной и содержательной.



Православный священник провел молебен, где присутствовали сотрудники учреждения и осужденные. Затем состоялись беседы, исповедь и причастие.

В мероприятии участвовало несколько десятков осужденных.



"Посещение учреждения иереем Арсением, имело большой воспитательный эффект и помогло осужденным осознать свои ошибки и наметить пути для возвращения к законопослушной жизни", - сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО