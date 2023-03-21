Областной форум представителей «серебряного» добровольчества пройдет с 22 по 24 марта

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С 22 по 24 марта участниками Форума станут координаторы отрядов «серебряного» волонтерства, авторы социальных проектов и добровольческих инициатив Областного конкурса мини-грантов «Добро Серебро».

В рамках Форума пройдут образовательные сессии, тренинги и мастер-классы, а также консультации по основам социального проектирования, организации и проведения социально-значимых акций и мероприятий. Для участников презентуют опыт работы общественных организаций региона, организуют площадки для обмена опытом и практиками в сфере развития добровольчества по различным направлениям.

В программе Форума запланировано культурно-досуговое направление: соревнования по популярным настольным спортивным играм «джакколо», «шаффлборд», «корнхол», «бочче» и «новус», а также творческая встреча с представителями музыкальной студии «Ashe Drums».

Во время подведения итогов Областного форума представителей «серебряного» добровольчества будут объявлены победители регионального конкурса мини-грантов «Добро Серебро», который организован при поддержке ООО «Газпром трансгаз Самара».

По итогам Форума каждый участник сможет усилить свои навыки в социальном проектировании, управлении командой, качественной реализации массовых мероприятий и акций.

Форум организован СРМОО «Центр социальных проектов» в рамках проекта «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области», реализуемого в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Фото: Центр социальных проектов СО