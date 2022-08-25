Областная Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования детских удерживающих устройств

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В конце лета, когда дети приезжают домой с каникул, перевозки детей увеличиваются, наблюдается всплеск ДТП с участием юных пассажиров.

Так, только за минувшие сутки, на дорогах Самарской области получили травмы 8 детей – пассажиров.

Перевозка детей в автомобиле – дело ответственное, маленькие пассажиры не могут позаботиться о себе. Каждый родитель сам решает, стоит приобретать детское кресло или нет, многие оттягивают покупку, даже не задумываясь о том, что вес ребенка при ДТП за доли секунды возрастает в 20-30 раз.

В том, что дети пострадали в результате дорожных аварий, виноваты прежде всего родители. Некоторые водители пренебрегают детскими удерживающими устройствами и перевозят детей без их использования. Нарушение Правил дорожного движения водителями в части маневрирования, обгона и перестроения также влияют на безопасность несовершеннолетних пассажиров.

Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, не превышайте допустимый скоростной режим, соблюдайте боковой интервал движения и интервал до впереди идущего транспортного средства, не допускайте необдуманных, сложных и резких маневров, а при перевозке детей обязательно используйте пассивные средства безопасности. Помните о правилах поведения на дороге и о бесценности человеческой жизни, тем более детской!

Каждый водитель должен перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве, либо пристегнутым ремнем безопасности в соответствии с Правилами дорожного движения. Не стоит надеяться на свой профессионализм вождения.

Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте примером для подрастающего поколения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области