объем трат в ветклиниках вырос на треть

122

Сервис моментальных платежей T-Pay изучил траты россиян на домашних питомцев.

Основные выводы:

За первые девять месяцев 2025 года объем трат россиян в ветеринарных клиниках в денежном выражении вырос на 31%. Количество оплат увеличилось на 14%.

Большинство россиян (58%) тратят за одно посещение ветеринара в среднем не более 5 000 рублей, почти четверть ― от 5 000 до 10 000 рублей.

75% россиян оплачивают ветеринарные услуги дебетовой картой, 7% используют кредитные.

Количество покупок в зоомагазинах в январе ― сентябре 2025 года уменьшилось на 1% год к году, а объем трат вырос на 10%. При этом средний чек вырос на 11%.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2024 по 1 октября 2025 года, а также на данных опроса более 1 000 россиян, у которых есть домашние животные.

Траты в ветклиниках

Россияне стали тратить в ветклиниках больше почти на треть. За девять месяцев 2025 года количество транзакций по оплате ветеринарных услуг выросло на 14% год к году. При этом общий объем трат в денежном выражении за этот период вырос на 31%, а средний чек ― на 15% (с 2 171 до 2 487 ₽).

При этом регулярные визиты к ветеринару ― редкость. Только 3% россиян обращаются к специалистам по лечению животных чаще раза в месяц. Почти треть (30%) опрошенных водят питомцев к врачу раз в год и реже, 28% ― раз в полгода.