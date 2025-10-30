объем трат в ветклиниках вырос на треть

Сервис моментальных платежей T-Pay изучил траты россиян на домашних питомцев.
Основные выводы:
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2024 по 1 октября 2025 года, а также на данных опроса более 1 000 россиян, у которых есть домашние животные.
Траты в ветклиниках
Россияне стали тратить в ветклиниках больше почти на треть. За девять месяцев 2025 года количество транзакций по оплате ветеринарных услуг выросло на 14% год к году. При этом общий объем трат в денежном выражении за этот период вырос на 31%, а средний чек ― на 15% (с 2 171 до 2 487 ₽).
При этом регулярные визиты к ветеринару ― редкость. Только 3% россиян обращаются к специалистам по лечению животных чаще раза в месяц. Почти треть (30%) опрошенных водят питомцев к врачу раз в год и реже, 28% ― раз в полгода.