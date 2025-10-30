Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Объем трат в ветклиниках вырос на треть

30 октября 2025 11:44
122
объем трат в ветклиниках вырос на треть

Сервис моментальных платежей T-Pay изучил траты россиян на домашних питомцев.

Основные выводы:

  • За первые девять месяцев 2025 года объем трат россиян в ветеринарных клиниках в денежном выражении вырос на 31%. Количество оплат увеличилось на 14%.
  • Большинство россиян (58%) тратят за одно посещение ветеринара в среднем не более 5 000 рублей, почти четверть ― от 5 000 до 10 000 рублей.
  • 75% россиян оплачивают ветеринарные услуги дебетовой картой, 7% используют кредитные.
  • Количество покупок в зоомагазинах в январе ― сентябре 2025 года уменьшилось на 1% год к году, а объем трат вырос на 10%. При этом средний чек вырос на 11%. 

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка в период с 1 января 2024 по 1 октября 2025 года, а также на данных опроса более 1 000 россиян, у которых есть домашние животные. 

Траты в ветклиниках

Россияне стали тратить в ветклиниках больше почти на треть. За девять месяцев 2025 года количество транзакций по оплате ветеринарных услуг выросло на 14% год к году. При этом общий объем трат в денежном выражении за этот период вырос на 31%, а средний чек ― на 15% (с 2 171 до 2 487 ₽). 

При этом регулярные визиты к ветеринару ― редкость. Только 3% россиян обращаются к специалистам по лечению животных чаще раза в месяц. Почти треть (30%) опрошенных водят питомцев к врачу раз в год и реже, 28% ― раз в полгода. 

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
160
Весь список