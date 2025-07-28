«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина

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Во время экскурсии участники прогуляются по местам Самары, где воедино слились история древних времен и настоящее.

Пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья. 6+



Поговорят о Самаре и её природных аспектах, возникновении Палео-Волги, выяснят, всегда ли русло реки пролегало там, где его мы видим сегодня.



Сбор группы — Музей имени Алабина

Экскурсовод – Валерия Плетнёва.



На время экскурсии каждому слушателю выдается радиогид.

Экскурсия состоится при наборе группы не менее 5 человек. Рекомендуется приобретать билеты заранее.

Фото: минкульт СО