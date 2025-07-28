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«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина

28 июля 2025 14:52
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Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.

Во время экскурсии участники прогуляются по местам Самары, где воедино слились история древних времен и настоящее.
Пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.  6+

Поговорят о Самаре и её природных аспектах, возникновении Палео-Волги, выяснят, всегда ли русло реки пролегало там, где его мы видим сегодня.

Сбор группы — Музей имени Алабина
Экскурсовод – Валерия Плетнёва.

На время экскурсии каждому слушателю выдается радиогид.
Экскурсия состоится при наборе группы не менее 5 человек. Рекомендуется приобретать билеты заранее.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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