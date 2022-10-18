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Новым начальником У МВД Самары стал полковник полиции Дмитрий Урюпин

18 октября 2022 16:15
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Личному составу его представил начальник ГУ МВД России СО генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Сегодня начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу Управления МВД России по городу Самаре нового начальника – полковника полиции Дмитрия Урюпина, ранее возглавлявшего отдел полиции Советского района У МВД России по г. Самаре.

В мероприятии также приняли участие глава городского округа Самара Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, прокурор г. Самара старший советник юстиции Артем Ярыгин, председатель Общественного совета при УМВД России по г. Самаре Александр Копункин.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил Дмитрия Урюпина с назначением и отметил, что Дмитрий Алексеевич службу в МВД начал с должности милиционера-водителя, прошел весь путь от рядового милиционера до руководителя одного из городских отделов полиции г. Самара, хорошо владеет оперативной ситуацией в городе, где родился и вырос, и пожелал полковнику полиции и вверенному ему коллективу успехов в решении поставленных задач.

Дмитрий Урюпин поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить охрану общественного порядка и безопасность жителей города.

Справочно: Дмитрий Алексеевич Урюпин родился в 1975 году в Куйбышеве (Самара). На службе в органах внутренних дел с 1999 года. В 2004 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности «юриспруденция». С 2005 года проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений Управления МВД России по городу Самаре. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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