Новые достижения проекта «Земля для стройки» в 63-м регионе

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За пять лет действия проекта «Земля для стройки» в Самарской области создан земельных фонд, включающий участки и территории под индивидуальное жилищное строительство, а также многоквартирные дома - общей площадью около четырех тысяч гектаров. Под жилищное строительство в оборот было вовлечено 267 земельных участков общей площадью более 150 гектаров.

«Цель проекта «Земля для стройки» - выявление неиспользуемых земельных участков и территорий, вовлечение их в оборот с дальнейшим предоставлением заинтересованным лицам в собственность или аренду, – отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко. - Важным итогом такой работы стало строительство жилых домов на предоставленных земельных участках и ввод объектов в эксплуатацию. За 1 полугодие 2025 года в рамках проекта «Земля для стройки» на выявленных земельных участках, расположенных на территории небольшого по площади Хворостянского района Самарской области, возведено 13 жилых домов блокированной застройки - общей площадью около 500 кв.м. На выявленном на территории города Сызрань земельном участке завершено строительство и введен в эксплуатацию 6-ти этажный многоквартирный жилой дом, общей площадью более 16 тыс. кв.м. В нем поставлены на кадастровый учет и зарегистрированы права собственников более чем 300 помещений».

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области