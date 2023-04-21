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Новости ПФО: Пермь принимает главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников

21 апреля 2023 14:18
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Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады.

20 апреля в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете собрались более двухсот учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья, чтобы принять участие в интеллектуальном сражении, почувствовать азарт от научного поиска, раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал. В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

Интеллектуальная Олимпиада среди школьников реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Соревнования и конкурсы открывают дорогу в мир высоких технологий, делают жизнь школьников разнообразнее и интереснее: появляются новые знания, друзья и мотивы личностного роста.

«Уже в третий раз в гостеприимном Пермском крае вы собрались на главное интеллектуальное соревнование Приволжья среди школьников. Олимпиада заняла прочное место в числе самых ярких окружных молодежных событий. И став ее участниками, у вас появилась возможность показать и проверить свои навыки и умения, проявить в конкурентной борьбе целеустремленность, и конечно, обменяться опытом, получить новые знания и приобрести друзей. Нашей стране нужны талантливые, умные, высокопрофессиональные специалисты. И ваше стремление достичь интеллектуальных высот получает должное внимание и поддержку. Чтобы стать участниками олимпиады, вы прошли серьезные отборочные испытания и доказали свое право быть в числе сильнейших. Вы уже победители, и сейчас защищаете честь своих регионов на финальном, окружном уровне», – говорится в видеоприветствии полномочного представителя Игоря Комарова.

Самарскую область на олимпиаде будет представлять делегация из 15 обучающихся. Все они являются победителями муниципальных и региональных отборочных туров олимпиады. С января по март более тысячи школьников более чем из 20 муниципальных районов и городов области соревновались за право представлять родной регион в финале олимпиады в Приволжском федеральном округе.

Олимпиада пройдет по пяти направлениям: традиционным «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и стартовавшему в этом году «Управление беспилотными летательными аппаратами». Оценивать знания и навыки школьников округа собралась профессиональная команда экспертов.

Кроме основных состязаний для участников предусмотрены экскурсии по музеям и промышленным предприятиям, интерактивы.

Победители Интеллектуальной олимпиады по направлениям и в командном зачете будут названы 22 апреля. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

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