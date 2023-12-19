«Новогодний ЛитЭкспресс»:  СОУНБ запускает новую серию групповых мероприятий для школьниковв

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В декабре 2023 года СОУНБ запускает новую серию групповых мероприятий для школьников, которых ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления.

«Новогодний ЛитЭкспресс» приглашает пассажиров отправиться на поиски литературных приключений и познакомиться с новыми интересными книгами. Участники смогут попрактиковаться в игре в слова, развив навыки актерского мастерства и ассоциативного мышления, а также разгадать занятные головоломки и заодно узнать о традициях празднования Нового года и Рождества.

Мероприятия в рамках проекта будут проходить до конца января 2024 года, а зарегистрироваться на них можно прямо сейчас. Конкретные даты и время их проведения будут определены по согласованию с представителями организованных групп участников.

Интеллектуальная игра «Книжные головоломки у новогодней елки»

Книжная Фея предложит игрокам собрать, словно пазл, старинную рождественскую картину конца XIX века. Участники в легкой и увлекательной форме узнают об истории, традициях, персонажах новогодних и рождественских праздников, а также познакомятся с редкими книгами, альбомами и журналами XVIII–XX веков, услышат истории о выдающихся исследователях, собирателях народного фольклора, художниках-иллюстраторах, писателях и поэтах.

Ссылка на регистрацию.

Познавательная игра «Читательский кураж»

«Читательский кураж» – это еще одна игра, в которой соревнуются представители двух или более команд, отгадывая при помощи мимики, жестов и рисунков названия произведений, писателей, литературных персонажей, а также пословицы и поговорки. Состязание поможет участникам расширить словарный запас и проявить фантазию.

Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/6570699dc417f324acfce4f3/

Литературное приключение «Потерянное послание»

Юным читателям библиотеки предлагается пройти квест! Перед ними будет стоять непростая задача – освобождение таинственного узника. Для того, чтобы сделать это, им предстоит по кусочкам собрать секретное послание, за ограниченное время изучив различные локации библиотеки и познакомившись с новыми книгами и их авторами.

Ссылка на регистрацию.

Обращаем ваше внимание на то, что участие возможно только по предварительной записи и только в составе организованных групп от 10 человек! Продолжительность каждого из мероприятий составит 40–60 минут. Стоимость билета – 100 руб. (для сопровождающих участие бесплатно).

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а. Вопросы и уточнения по телефону: 335-44-80.

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