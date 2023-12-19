Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
В течение трех дней прошли 12 концертов фестиваля на площадках Самарской области, чтобы донести посыл и творчество участников до самой разной аудитории.
«Единством сильны»: в губернии прошел Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры
Следственным отделом Сызрани возбуждено семь уголовных дел по статье "Мошенничество".
В Самарской области руководитель организации подозревается в нескольких мошенничествах
Ребят ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления.
«Новогодний ЛитЭкспресс»:  СОУНБ запускает новую серию групповых мероприятий для школьниковв
По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле.
Врач: новогодние елки могут вызвать приступы аллергии
В России закроют сообщество поддержки русскоязычной "Википедии"
Впервые на следующий год запланированы средства на компенсацию педагогическим работникам расходов за найм жилого помещения.
Бюджет Самары на 2024 год принят во втором чтении
Встреча пройдет на площадке СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».
В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу между сборными России и Кубы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.33
EUR 98.58
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре откроется выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево»
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдет лекция «Кузница кинокадров: чему учила первая в мире киношкола»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Новогодний ЛитЭкспресс»:  СОУНБ запускает новую серию групповых мероприятий для школьниковв

19 декабря 2023 21:10
152
Ребят ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления.

В декабре 2023 года СОУНБ запускает новую серию групповых мероприятий для школьников, которых ждут игры для развития интеллекта, внимательности, логики и критического мышления.

«Новогодний ЛитЭкспресс» приглашает пассажиров отправиться на поиски литературных приключений и познакомиться с новыми интересными книгами. Участники смогут попрактиковаться в игре в слова, развив навыки актерского мастерства и ассоциативного мышления, а также разгадать занятные головоломки и заодно узнать о традициях празднования Нового года и Рождества.

Мероприятия в рамках проекта будут проходить до конца января 2024 года, а зарегистрироваться на них можно прямо сейчас. Конкретные даты и время их проведения будут определены по согласованию с представителями организованных групп участников.

Интеллектуальная игра «Книжные головоломки у новогодней елки»

Книжная Фея предложит игрокам собрать, словно пазл, старинную рождественскую картину конца XIX века. Участники в легкой и увлекательной форме узнают об истории, традициях, персонажах новогодних и рождественских праздников, а также познакомятся с редкими книгами, альбомами и журналами XVIII–XX веков, услышат истории о выдающихся исследователях, собирателях народного фольклора, художниках-иллюстраторах, писателях и поэтах.

Ссылка на регистрацию.

Познавательная игра «Читательский кураж»

«Читательский кураж» – это еще одна игра, в которой соревнуются представители двух или более команд, отгадывая при помощи мимики, жестов и рисунков названия произведений, писателей, литературных персонажей, а также пословицы и поговорки. Состязание поможет участникам расширить словарный запас и проявить фантазию.

Ссылка на регистрацию:  https://forms.yandex.ru/u/6570699dc417f324acfce4f3/

Литературное приключение «Потерянное послание»

Юным читателям библиотеки предлагается пройти квест! Перед ними будет стоять непростая задача – освобождение таинственного узника. Для того, чтобы сделать это, им предстоит по кусочкам собрать секретное послание, за ограниченное время изучив различные локации библиотеки и познакомившись с новыми книгами и их авторами.

Ссылка на регистрацию.

Обращаем ваше внимание на то, что участие возможно только по предварительной записи и только в составе организованных групп от 10 человек! Продолжительность каждого из мероприятий составит 40–60 минут. Стоимость билета – 100 руб. (для сопровождающих участие бесплатно).

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а. Вопросы и уточнения по телефону: 335-44-80.

0+

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
19 декабря 2023, 23:37
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на... Общество
114
В течение трех дней прошли 12 концертов фестиваля на площадках Самарской области, чтобы донести посыл и творчество участников до самой разной аудитории.
19 декабря 2023, 22:09
«Единством сильны»: в губернии прошел Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры
В течение трех дней прошли 12 концертов фестиваля на площадках Самарской области, чтобы донести посыл и творчество участников до самой разной аудитории. Культура
172
Впервые на следующий год запланированы средства на компенсацию педагогическим работникам расходов за найм жилого помещения.
19 декабря 2023, 19:48
Бюджет Самары на 2024 год принят во втором чтении
Впервые на следующий год запланированы средства на компенсацию педагогическим работникам расходов за найм жилого помещения. Экономика
228
В центре внимания
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
19 декабря 2023  23:37
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
105
На встрече с Президентом молодые люди смогли поделиться полученным опытом и высказать предложения по усилению направлений обучения молодых специалистов.
19 декабря 2023  15:15
Победители чемпионата «Профессионалы» из Самарской области встретились с Президентом России
326
В повестку вынесены 23 вопроса, в том числе по 14 законопроектам.
19 декабря 2023  14:32
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заключительном в 2023 году заседании Самарской Губернской Думы
377
с 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
19 декабря 2023  14:01
С 25 декабря 2023 года по 21 января 2024 года в Самаре будет действовать особый противопожарный режим.
386
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
19 декабря 2023  12:50
Абоненты «РКС-Самара» получили авансовые квитанции за декабрь 2023 года
626
Весь список