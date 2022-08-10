Новое мобильное приложение по достопримечательностям Самарской области станет доступно в следующем сезоне

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С его помощью гости и жители региона смогут спланировать свой маршрут и узнать об интересных локациях Самарской области.

Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказал министр туризма Артур Абдрашитов.

С каждым годом Самарская область привлекает все больше людей. При этом, для многих туристов поездка в регион - это не спонтанное решение, а заранее спланированный отпуск. В последние несколько лет в связи с увеличением туристического потока ответственность принимающей стороны выросла в разы. Работы стало больше. Региональным правительством было принято решение преобразовать департамент туризма в министерство, одна из задач которого - взаимодействие с поставщиками туристических услуг.

Сегодня в туристической отрасли Самарской области работает более 16 тысяч специалистов.

«Появляются новые объекты туризма, – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. — Это 468 объектов размещения. Среди них гостиницы, базы отдыха, парк-отели и не только. Это 53 туроператора Самарской области. Большинство из них работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Сегодня туризм – это полноценная отрасль экономики, которая является неотъемлемой частью развития региона».

На очередной этап в развитии внутреннего туризма удалось выйти на фоне ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поездки за границу стали небезопасны, и россияне сделали ставку на путешествия внутри страны, а возможность узнать о ней больше подкрепились финансовой поддержкой от государства.

В рамках программы туристического кешбэка отдыхать в России стало гораздо выгоднее.

«Кешбэк – это передовой механизм, который сыграл для нас очень важную роль в стимулировании спроса, – подчеркнул Артур Абдрашитов. - В октябре будет запущена очередная волна туристического кешбэка. Мы ожидаем более ста организаций от Самарской области, которые сегодня проводят всю необходимую подготовительную работу для настройки всех необходимых систем, чтобы дать возможность людям получить субсидии от государства».

По словам Артура Абдрашитова, помимо роста количества туристов, желающих побывать в Самарской области, расширилась и география.

Если раньше чаще всего к нам приезжали жители соседних регионов, то теперь едут издалека. Например, из Сибири и с Урала.

Спрос вызван не простым любопытством, а реальной работой, которая проводится в регионе в сфере туризма. Ежегодно появляются новые места отдыха для жителей и гостей региона.

Примером стало открытие семейного центра здоровья и отдыха в Новокуйбышевске, в котором уже побывали жители более 20-ти регионов страны. Это и новый загородный гостиничный комплекс в Красноярском районе, база отдыха в Борском и Богатовском районах.

Кроме того, открыто немало объектов экологического туризма. Большой популярностью сегодня пользуются кемпинги и глэмпинги, которые расположились в Шигонском и Сызранском районах.

Полную информацию о местах отдыха в Самаре гости могут получить с помощью туристического портала «Samara.Travel». На его основе в следующем туристическом сезоне и заработает новое мобильное приложение, которое поможет сделать отдых в Самарской области еще более комфортным.

Фото: pxhere