Новая комета ATLAS, возможно, будет видна с Земли без бинокля 13 января

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Открытую в 2014 году комету C/2024 G3 (ATLAS) можно будет увидеть с Земли без бинокля 13 января, если она переживёт сближение с Солнцем, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

«13 января рядом с Солнцем пролетит ещё одна комета — C/2024 G3 ATLAS», — соообщил астроном.

По его словам, комета была открыта 5 апреля 2024 года тем же телескопом, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть в октябре 2024 года.

Если комета переживёт сближение с Солнцем и не испарится, она будет видна жителям южного и северного полушариев.