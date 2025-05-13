"Ночь музеев" пройдет в Историческом парке "Россия - моя история" в Самаре

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17 мая Исторический парк традиционно примет участие в акции «Ночь музеев». В этот день вход во все экспозиции будет свободным (экскурсии и квесты платно)!

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В 14.00 известный краевед Алефтина Липатова выступит с лекцией «Самарских улиц имена», в рамках которой раскроет связь топонимов областного центра с его историей и историей нашей страны. (бесплатно).

15.00, 16.00, 17.00 Интерактивная экскурсия по фотовыставке Банка России "Истории Победы" (30 мин) (бесплатно).

В 15.00 концертная программа «Мы внуки Победителей» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, от «Мастерской балета в Самаре» Евгении Мессель. Вас ждет спектакль «Ленинградская Симфония. Воспоминание», хореографическая миниатюра «Помните», дуэтный танец «Твоя судьба», «Вальс цветов», а так же вокальные и инструментальные номера. (бесплатно).

15.00 Обзорная экскурсия «Рюриковичи».

16.00 Калейдоскоп мастер-классов по различным направлениям прикладного творчества народов России: роспись значков, брошь из бисера, браслет крючком, традиционные русские росписи.

Так же в 16.00 приглашаем на мастер-класс от «Мастерской балета в Самаре», на котором вы под чутким руководством ведущих педагогов, стоя у станка, сможете почувствовать себя на уроке балетного мастерства (нужна удобная одежда). (бесплатно).

16.00 Обзорная экскурсия «Романовы».

17.00 Для самых маленьких и их родителей квест «В гостях у сказки» (4-8 лет).

В 18.00 состоится лекция «Подвиги фронтовых банкиров: работа в окопах и в тылу». Ведёт мероприятие Каримова О.Ф., специалист музейно-экспозиционный фонда Банка России. (бесплатно).

18.00 Экскурсия «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

В 18.00 самые юные участники «Ночи музеев» играют и танцуют вместе с фольклорным ансамблем «Исток». (бесплатно).

В 19.00 Вас ждёт увлекательный костюмированный квест «Герои прошлого» (экспозиция «Рюриковичи», «Романовы») Перед Вами «оживут» правители и легендарные герои Руси и Российской Империи, а Вы сможете проявить смекалку и эрудицию.

20.00 песенная экскурсия по выставке «Память поколений»- «Поклонимся Великим тем годам». Участники смогут вспомнить великие песни, посвящённые войне, и спеть их в экспозициях.

Входные билеты для всех категорий – бесплатно.

Билеты на любую экскурсию или квест для всех категорий -150р.

Все мастер-классы, лекции, игротеки- бесплатно.

Количество мест ограниченно – необходима предварительная запись!

⚡️Информация по телефонам: 250-01-32, 250-01-52.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «ГудОК», 3 этаж

Исторический парк «Россия-Моя история».