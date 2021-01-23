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Несколько региональных церквей вычеркнули из списка культурного наследия

23 января 2021 13:19
119
Несколько региональных церквей вычеркнули из списка культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области сократило список выявленных ОКН. Реестр уменьшился на 7 объектов — из него исключили ряд церквей и религиозных центров, расположенных в областных сёлах. Приказ был опубликован на сайте регионального правительства 12 января.

В реестр выявленных объектов входят сооружения, которым для получения статуса полноценного ОКН регионального или федерального уровня необходимо пройти историко-культурную экспертизу. Результаты которой и должны определить, имеет ли объект какую-либо архитектурную или историческую ценность, дающую ему право претендовать на государственную охрану.

Статуса выявленных объектов ОКН лишилось 4 церкви, расположенные в сёлах Малая Глушица, Тамбовка, Большая Черниговка и Крепость Кондурча. Кроме того, из реестра исключили монастырский комплекс села Монастырское и религиозные центры сёл Колокольцовка и Верхнесъезжее. Почти все объекты были построены в XIX веке, единственное исключение — церковь в селе Крепость Кодурча, которую относят к XVIII веку, пишет СО ОНЛАЙН.

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19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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