Несколько региональных церквей вычеркнули из списка культурного наследия

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области сократило список выявленных ОКН. Реестр уменьшился на 7 объектов — из него исключили ряд церквей и религиозных центров, расположенных в областных сёлах. Приказ был опубликован на сайте регионального правительства 12 января.



В реестр выявленных объектов входят сооружения, которым для получения статуса полноценного ОКН регионального или федерального уровня необходимо пройти историко-культурную экспертизу. Результаты которой и должны определить, имеет ли объект какую-либо архитектурную или историческую ценность, дающую ему право претендовать на государственную охрану.



Статуса выявленных объектов ОКН лишилось 4 церкви, расположенные в сёлах Малая Глушица, Тамбовка, Большая Черниговка и Крепость Кондурча. Кроме того, из реестра исключили монастырский комплекс села Монастырское и религиозные центры сёл Колокольцовка и Верхнесъезжее. Почти все объекты были построены в XIX веке, единственное исключение — церковь в селе Крепость Кодурча, которую относят к XVIII веку, пишет СО ОНЛАЙН.