Несколько магнитных бурь ударят по Самарской области с 13 по 20 марта

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Сразу несколько магнитных бурь ударят по Самарской области в ближайшие время. Специалисты «Gismeteo» рассказали, в какие дни следует ждать солнечный ветер.

Уже в воскресенье, 12 марта, самарцы почувствуют первый удар. Буря силой в 3 балла обрушится на губернию в 10:00. Геомагнитная активность Солнца будет недолгой, уже через несколько часов она начнет падать до отметки в 2 балла.

Следующая атака солнечного ветра придется на среду, 15 марта. Жителям региона предстоит выдержать 4-балльный удар. Сложно придется и в четверг, и в пятницу, 16 и 17 марта. Пусть и не с такой силой, а чуть меньшей, но буря все же будет проверять самарцев на прочность.

Затем – небольшая передышка в субботу, 18 марта. А с воскресенья, 19 марта, магнитная буря вновь начнет набирать силу. В понедельник, 20 марта, следует ждать 4-балльной геомагнитной активности, пишет ГТРК Самара