"Нелегальный мигрант": за пять дней операции выявлено 566 правонарушений и 29 преступлений

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В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами в период с 14 по 22 марта 2023 года на территории Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В нем принимают участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Всего в оперативно-профилактической акции "Нелегальный мигрант" принимают участие порядка 500 сотрудников ОВД региона.

За пять дней мероприятия сотрудниками полиции проверено 2749 объектов, пресечено 566 правонарушений, выявлено 29 преступлений в сфере миграции. Установлено 150 лиц, уклонившихся от своевременного выезда с территории РФ. Принято 32 решения о запрете въезда иностранным гражданам на территорию Российской Федерации.

Так, в результате проверки, при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии в распределительном центре торговой организации в г. Чапаевск в отношении 11 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

В отношении 2 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации шести иностранных граждан.

Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО