Некоммерческая фотовыставка «Семья. Любовь. Навсегда» в Торговом Комплексе «Амбар»

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Ко Дню семьи, любви и верности Самара | ТК «Амбар» | 26 Июля 2025

В честь Всероссийского Дня семьи, любви и верности, а также в рамках Года многодетных семей в Самарской области стартует некоммерческий фотопроект «Семья. Любовь. Навсегда».

Этот проект — искреннее и тёплое признание в любви тем, кто каждый день делает главное: растит детей, сохраняет тепло домашнего очага, передаёт ценности из поколения в поколение.

О проекте

Герои фотовыставки — многодетные семьи Самары, воспитывающие трёх и более детей, состоящие в крепком браке и играющие значимую роль в жизни города.

Это настоящие амбассадоры семейных ценностей, на чьих плечах — не только забота о собственных детях, но и вдохновение для окружающих.

Профессиональный фотограф Лидия Кузнецова создала трогательные домашние портреты — снимки, наполненные светом, теплом и подлинной близостью. Каждая фотография — это история любви, верности и силы семьи, подкрепленная честными секретами счастья.

Когда и где?

С июля по август 2025 года фотовыставка будет размещена на главной площадке ТК «Амбар» и будет доступна всем посетителям.

Задачи проекта

Поддержка института семьи и традиционных ценностей

Популяризация многодетности

Вдохновение через реальные примеры любви и верности

Фотопроект «Семья. Любовь. Навсегда» — это не просто выставка. Это приглашение остановиться, взглянуть на главное и напомнить себе: крепкая семья — это основа сильного будущего.

Фото: freepik.com