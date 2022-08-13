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Нейропсихолог:  переучивать левшей в правшей не стоит

13 августа 2022 17:28
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Международный день левши отмечается 13 августа.

Переучивать левшей в правшей не стоит, это может сказаться на психическом здоровье ребенка в виде частой раздражительности, тревожности и депрессивных эпизодов, заявила РИА Новости нейропсихолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.

Международный день левши отмечается 13 августа.

"Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной – просто ребенок будет ею писать. Скорее всего, у ребенка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты", - рассказала Суркова.

Она отметила, что переучивание негативно сказывается и на психическом развитии ребенка, так как это может повлечь некоторые психические отклонения в виде частой раздражительности, тревожности, депрессивных эпизодов и психозов.

Левое полушарие у человека логическое, там расположен центр речи, а также зона, отвечающая за восприимчивость речевых звуков и их распознавание. Левое полушарие – это счетные операции, логика, причинно-следственные связи. Правое полушарие – это пространство, творчество, абстрактные картины, пояснила Суркова.

По словам нейропсихолога, не бывает такого, что одно полушарие важнее или сильно доминирует, потому что для развития человека важны оба полушария, и очень важно, как эти полушария друг с другом взаимодействуют.

"Считается, что леворукие люди очень талантливы, то есть если ребенок рождается леворуким, то это обязательно признак талантливости. Однако данная теория не нашла своего подтверждения: люди могут быть более талантливыми, умными, быстрыми, чем другие, независимо от того, какой тип профиля у них преобладает. Нет никаких данных, подтверждающих, что среди гениальных людей соотношение праворуких и леворуких отличается от основной популяции",- уточнила Суркова.

 

Фото:   pxhere

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