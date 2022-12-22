«Не работа, а миссия»: на семинаре-совещании обсудили итоги реализации молодежной политики в Самарской области

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В Самаре проходит семинар-совещание для руководителей и специалистов сферы государственной молодежной политики региона.

Ежегодно представители всех 37 муниципальных образований Самарской области встречаются на одной центральной площадке, чтобы подвести итоги совместной работы за год, поделиться лучшими практиками, обозначить приоритеты и ключевые задачи на плановый период.



Участниками традиционной встречи стали более 50 человек. Среди них руководители органов по делам молодежи всех муниципалитетов губернии, директора Домов молодежных организаций региона.

«Для Самарской области этот год стал поистине необъявленным годом молодежи. У нас прошло огромное количество федеральных и межрегиональных крупных знаковых проектов. Конечно, это наша Российская студенческая весна, которая собрала на самарской земле всю Россию (на тот момент 85 субъектов РФ), а также делегации ЛНР, ДНР и стран СНГ. На высочайшем уровне прошел X юбилейный форум «iВолга». Такую оценку дал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров, который вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым посетил форум и пообщался с ребятами», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.



Говоря о планах на будущее, руководитель профильного ведомства отметил, что в следующем году молодежный форум ПФО «iВолга» вновь пройдет в Самарской области. Это стало возможным благодаря победе региона в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи по определению площадок проведения в 2023 году окружных форумов.



Профессионализм и слаженная работа губернии в сфере молодежной политики неоднократно отмечалась и на федеральном уровне. Многие значимые проекты в этом году прошли на самарской земле впервые.

Мощный старт череде масштабных событий дал Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». За главный титул боролись 56 студенток из 44 регионов страны.



Впервые в преддверии 30-летия Российской студенческой весны организаторы творческой деятельности с разных уголков страны собрались в Самаре на Всероссийском образовательном форуме «Студвесна.Культорги». Третьим в цикле подготовительных этапов к самому уникальному событию года стал семинар-совещание руководителей региональных дирекций Программы Российской студенческой весны.



Уже в мае 2022 года гостеприимный волжский город принимал гостей и участников юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Поддержку в проведении значимого события оказал Глава региона Дмитрий Азаров, что позволило провести студвесну на самом высоком уровне, сделать фестиваль всенародным. Частью невероятного праздника молодежи и творчества стали сотни тысяч человек.



Впервые наш регион стал центром притяжения представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов.



Окружной образовательный форум собрал на одной площадке более 200 специалистов, готовых делиться и перенимать лучшие современные практики работы с молодыми людьми в сфере патриотического воспитания.



Серия окружных форумов, которые организует Роспатриотцентр, проходит в стране второй год. Ежегодно для проведения мероприятий на конкурсной основе отбираются лучшие субъекты. В их число вошла и Самарская область. Высокие результаты деятельности региона в сфере патриотического воспитания граждан позволили собрать единомышленников из двух федеральных округов в областной столице.



Центром крупных военно-патриотических объединений региона является Дом офицеров Самарского гарнизона. Именно здесь по инициативе Губернатора создан патриотический кластер, который успешно функционирует и позволяет вести работу на совершенно новом уровне.



Самарская область в числе 5 регионов, определенных на конкурсной основе, принимала 1000 ребят-участников военно-исторического лагеря «Страна героев» с разных уголков нашей страны.



Губерния - лидер в сфере развития добровольчества. На прошлой неделе завершил свою работу форум Добровольцев Самарской области, который проводится в регионе на системной основе. В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» создан ресурсный центр добровольчества. На сегодняшний день в Центре реализуются все ключевые направления деятельности, необходимые для поддержки организаторов и участников добровольческого движения. Ежегодно на его площадке работают более 50 НКО и волонтерских объединений, проходит более 150 образовательных, информационных и иных мероприятий, в которых принимают участие более 10 000 человек. Губерния входит в число 3 субъектов-лидеров, которые на протяжении 5 лет одерживают победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки (добровольчества) волонтерства «Регион добрых дел».



В рамках семинара-совещания участники обсуждают основные направления в реализации молодёжной политики, уделяя внимание самым знаковым инициативам и практикам. Одно из них - Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Буквально на днях делегация Самарской области вернулась с I Съезда нового движения.

«Это было поистине незабываемое, историческое событие. Участники первого съезда утвердили ценности и миссию движения. Конечно, в процессе открытого и честного диалога было определено и название. И теперь мы Российское движение детей и молодежи – «Движение первых», - рассказала председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.



Напомним, I Съезд Российского движения детей и молодежи проходил в Москве. Новое движение было создано при поддержке Президента страны Владимира Путина. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с молодёжным движением возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. В рамках I Съезда на одной площадке в Центральном выставочном зале «Манеж» собрались дети и взрослые из 89 регионов Российской Федерации. 24 делегата представляли Самарскую губернию.



По поручению Главы региона наши ребята передали в музей российских детских общественных организаций, где будут собраны вещи со всех уголков страны, издание «Земля Самарская». Также в качестве экспонатов отправились и значки советской эпохи.

Еще одно очень важное событие ждет молодежную сферу в следующем году. Самарская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», которая реализуется в рамках нацпроекта «Образование».



«На конкурсной основе были определены регионы, которые в следующем году получат очень существенную федеральную поддержку в форме субсидии на развитие инфраструктуры молодежной политики и на проведение новых интересных мероприятий, практик и проектов. Регион в числе других субъектов выиграл в таком достаточно сложном конкурсе. И в следующем году у нас пройдет огромное количество новых, ярких мероприятий, а также будут вложения в инфраструктуры молодежной политики», - рассказал Сергей Бурцев.



В рамках семинара специалисты, работающие с молодежью, прошли образовательную программу, обсудили актуальные вопросы и определили ключевые задачи дальнейшей работы.

«В 2023 году мы продолжим улучшать нашу работу и делать все для развития молодежи в Самарской области. Сотрудники нашей сферы должны как можно чаще участвовать в организации крупных всероссийских проектов, тем самым повышая уровень работы, перенимать позитивный опыт других регионов и создавать больше интересных проектов для молодёжи», - поделился руководитель управления молодежной политики и туризма при Администрации г.о. Новокуйбышевск Сергей Апарин.

Фото: департамент информационной политики СО