Названы сроки открытия самарского аквапарка

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Представители торгово-развлекательного комплекса «Московский» подтвердили планы по открытию терм.

— В 2022 году откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс «Самарские термы», представляющий интерес не только для жителей Самарской области, но и соседних регионов, — сообщили представители ТРК.

Известно, что термы откроют на площадях аквапарка «Виктория», который находится в законсервированном состоянии уже второй год. Официально он закрылся в 2020-м году из-за введенных коронавирусных ограничений, сообщает 63.ру.

Открытие терм станет частью ребрендинга ТРК. С 18 декабря он будет называться LETOUT и изменит формат работы.

Фото: pixabay.com.