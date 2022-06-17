Названы самые «рыбные» водоёмы России

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, на каких водоёмах страны водится больше всего рыбы.

Тридцать процентов туристов регулярно выезжают на рыбалку на побережье реки Волги. Самые «клёвые» места можно найти в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и республике Татарстан.



На втором месте — Ладожское и Онежское озёра в Карелии и Ленинградской области — 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Тринадцать процентов туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.



Десять самых лучших направлений для летней рыбалки: