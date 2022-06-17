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Названы самые «рыбные» водоёмы России

17 июня 2022 10:12
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Названы самые «рыбные» водоёмы России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, на каких водоёмах страны водится больше всего рыбы.

Тридцать процентов туристов регулярно выезжают на рыбалку на побережье реки Волги. Самые «клёвые» места можно найти в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и республике Татарстан.

На втором месте — Ладожское и Онежское озёра в Карелии и Ленинградской области — 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Тринадцать процентов туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.

Десять самых лучших направлений для летней рыбалки:

  1. Река Волга (Тверская область, Самара, Саратов, Татарстан, Астраханская и Волгоградская области), 30%
  2. Ладожское и Онежское озёра (Карелия, Ленинградская область), 14%
  3. Чёрное и Азовское моря (Крым, Краснодарский край), 13%
  4. Река Лена (Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, Красноярский край, Якутия), 11%
  5. Озеро Байкал (Иркутская область), 8%
  6. Река Ангара (Иркутская область), 6%
  7. Озеро Селигер (Тверская область), 6%
  8. Рыбинское водохранилище (Ярославская область), 5%
  9. Река Дон (Воронеж и Ростов-на-Дону), 5%
  10. Истринское водохранилище (Московская область), 2%
Теги: Опрос

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