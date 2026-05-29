Названы победители «Самарской студенческой весны - 2026»

В Самарской области прошёл заключительный гала‑концерт фестиваля «Самарская студенческая весна» – яркого события, объединившего более 3200 представителей творческой молодёжи региона. Мероприятие состоялось 26 мая в культурно‑развлекательном центре «Звезда» и стало кульминацией масштабного проекта под слоганом «Творчество в единстве».

Проект, зародившийся в Самаре в 1993 году как площадка для студенческого творчества, сегодня остаётся одним из самых популярных и значимых событий региона: с каждым годом он развивается, привлекает всё больше участников и открывает новые таланты. В этом году он прошёл в формате трёх отдельных фестивалей, которые объединили студентов высших учебных заведений, учащихся профессиональных образовательных организаций и представителей работающей молодёжи. Проект «Самарская студенческая весна – 2026» собрал представителей 16 вузов региона, свыше 30 представителей работающей молодёжи и студентов колледжей из 27 муниципальных образований.

«Сегодня Самарская студенческая весна – это профессиональное сценическое и за сценическое творчество, являющееся частью большой экосистемы для развития творческого потенциала молодежи региона. В Год единства народов России тема «творчества в единстве» не ограничилась вузовскими концертами, а стала главной идей всего проекта, ведь в этом году мы расширили его формат: к участию присоединились не только студенты, но и молодые сотрудники предприятий и организаций региона. Обязательно продолжим эту значимую историю и обогатим её новыми идеями в следующем году», – отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что  успех каждого ребенка - это инвестиция в будущее всего региона. Создание условий для развития и реализации талантов молодежи, поддержка юных спортсменов и различных молодежных инициатив - часть масштабной системной работы по реализации молодежной политики в Самарской области. Эти задачи также отражены в «Народной программе» партии «Единая Россия». 

«Самарская студенческая весна» – это не просто конкурс, а настоящая экосистема, где молодые люди раскрывают свои таланты, находят единомышленников и учатся работать в команде, считает председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области, участник предварительного голосования «Единой России» Кристина Гнатюк. «В Год единства народов России особенно символично, что фестиваль прошёл под слоганом «Творчество в единстве» и объединил не только студентов, но и работающую молодёжь. Я сама много лет занимаюсь молодёжной политикой и вижу, как такие проекты меняют судьбы: вчерашние участники сегодня становятся лидерами общественного мнения, наставниками, авторами социальных инициатив. Уверена, что делегация Самарской области достойно представит наш регион на всероссийском этапе в Красноярске и Хабаровске. А мы продолжим создавать условия, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свой потенциал на родной земле», - подчеркнула Кристина Гнатюк.

На сцене гала‑концерта выступили лучшие коллективы – лауреаты проекта, в торжественной обстановке были объявлены победители общекомандных зачётов среди высших и профессиональных образовательных организаций. Наиболее яркие и запоминающиеся номера удостоились специальных призов.

Победителями общего зачета среди образовательных организаций высшего образования стали:
- I место – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»;
- II место – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет»;
- II место – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский государственный университет путей сообщения»;
- III место – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва»
Победителями общего зачета среди профессиональных образовательных организаций:
-  I место – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»;
- II место – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»
- III место – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств»

Уже скоро из числа победителей проекта будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе. Студенты образовательных организаций высшего образования отправятся в Красноярск: выступления пройдут с 24 по 29 июня, а представители профессиональных образовательных организаций выступят в Хабаровске – конкурсные дни запланированы на период с 8 по 13 июня.

 

 

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

