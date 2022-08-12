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Названы лучшие дни для рыбалки в Самаре в августе

12 августа 2022 12:31
116
Названы лучшие дни для рыбалки в Самаре в августе

Яндекс Погода стала показывать специальный прогноз для любителей рыбалки. Теперь рыболовам из Самары будет проще выбрать место и время для ловли рыбы. 

Для рыбалки в августе жителям Самары лучше выбрать 18 и 19 августа. На реке Самара рыбаков может ожидать большой улов сомов. Температура воды составит +25 градусов. Давление в эти дни будет в пределах нормы — около 755-759 мм. рт. ст., такая погода хорошо подойдет для ловли сомов. В эти дни ожидается облачная погода без осадков и сильного ветра. Также хороший улов на реке Белой рыбаков может ждать 16 августа. 

Для рыбалки на Волге жителям Самары доступно больше дней. В ближайшие выходные, 13 и 14 августа, в районе острова Зелененький рыбаки смогут поймать густеру, чехонь и язя. Температура воды составит около +22 градусов, весь день будет ясная солнечная погода, а давление будет в пределах нормы — около 754 мм. рт. ст. Такой же улов рыбаки смогут получить и 15 августа, на водоеме установятся схожие условия, но утром будет облачно. Также для рыбалки отлично подойдет 19 августа - вода прогревается до +25 градусов, небо будет закрыто облаками, а также не ожидается сильного ветра. Из-за пониженного давления в водоеме особенно активизируются хищные рыбы - густера и язь.

А вот на Усинском заливе Волги для самарцев есть возможно получить хороший улов, 14 и 15 августа. В эти вода прогреется до +22 градусов, давление достигнет 759 мм рт.ст., будет дуть слабый ветер, а на небе будет переменная облачность с прояснениями. Такая погода отлично подойдет для ловли карася, густеры, язя и сома. Также попытать удачу рыбаки могут 17 и 18 августа. Температура воды составит около +24 градусов. Суббота будет более солнечной и ясной, а вот в воскресенье установится пасмурная погода. В эти дни также можно будет поймать карася, густеры, язя и сома, а также сазана. 

Новый прогноз можно найти в разделе “Рыбалка”. Там собрана важная для рыболовов информация: температура воды, направление ветра над водоемом, давление, влажность и видимость. Сервис даёт прогноз на десять дней, причём в первые два дня он почасовой. Прогноз доступен в приложении Яндекс и рассчитывается при помощи технологии Meteum.

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