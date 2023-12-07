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Названа средняя стоимость образа на новогодний корпоратив в Самаре

7 декабря 2023 09:18
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Названа средняя стоимость образа на новогодний корпоратив в Самаре

Аналитики Авито Услуг подсчитали, что полный комплекс услуг для создания праздничного образа жительницам города обойдется от 4 тысяч рублей

В Самаре началась пора корпоративов — жительницы города уже бронируют мастеров, чтобы подготовиться к мероприятию. Спрос на услуги бьюти-специалистов, которые работают в жаркую пору новогодних корпоративов, вырос на 150% по сравнению с прошлым годом. А полный комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу будет стоить в среднем от 4 000 рублей.

Бьюти-процедуры для бровей и ресниц

В Самаре успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 4.2 раза чаще (+324%), чем в прошлом году. Больше всего — в Томске (+486%), Оренбурге (+442%) и Екатеринбурге (+439%).

Средняя стоимость услуг лашмейкеров и бровистов в этом декабре начинается от 700 рублей и может расти в зависимости от сложности задумки клиента и срочности. Дороже всего сделать брови и ресницы во Владивостоке, Москве, Сочи и Хабаровске — там средняя стоимость услуги стартует от 1 000 рублей.

Маникюр и педикюр

Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Самаре вырос на 30%. Активнее всего ищут мастеров маникюра и педикюра во Владивостоке (+75%), Екатеринбурге (+60%) и Новосибирске (+51%).

Средний чек на маникюр и педикюр в Самаре также начинается от 800 рублей. Дороже всего он будет стоить в Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге — там он начинается от 1 000 рублей за услугу.

Укладка

Парикмахеров и стилистов перед корпоративами в Самаре начали бронировать на 39% чаще, чем в прошлом году. Больше всего спрос на услуги вырос в Иркутске (+67%), Барнауле (+63%) и Томске (+62%).

Средняя стоимость визита к парикмахеру в  Самаре начинается от 1 000 рублей. Самая дорогая стартовая стоимость — во Владивостоке (от 2 000 рублей), Москве (от 1 500 рублей) и Улан-Удэ (от 1 500 рублей). Конечная стоимость будет зависеть от сложности укладки и стрижки. Спрос также растет и на услуги с выездом на дом или в офис — чтобы при подготовке мероприятию не тратить время на дорогу до мастера. Стоимость выездных услуг может быть дороже, чем у мастера.

Макияж

Спрос на услуги профессиональных визажистов на период корпоративных праздников в Самаре вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Больше всего доверить свой праздничный мейкап профессионалам в этом году хотят в Ульяновске (+138%), Тюмени (+124%) и Рязани (+99%).

Средняя стоимость услуг визажистов в пору корпоративов составляет от 1 500 рублей. Самые дорогие специалисты работают в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске — там новогодний макияж стоит от 2 000 рублей. Часто в период корпоративных праздников визажисты предлагают услуги на выезде.

Общий счет: сколько отложить на подготовку новогоднего образа

Итого полный набор бьюти-услуг по созданию образа перед новогодним корпоративам обойдется жительницам Самары в среднем от 4 000 рублей. Дороже всего готовиться к Новому году в столицах — в Москве (от 5 500 рублей), в Санкт-Петербурге (от 5 000 рублей), и Владивостоке (от 6 000 рублей). В зависимости от сложности образа и дополнительных опций мастеров (вроде работы на выезде) средний чек на новогодний образ может расти.

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