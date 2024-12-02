Назван самый полезный зимний напиток

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Глинтвейн является самым популярным согревающим напитком в холодное время года. Кроме того, он обладает рядом полезных свойств, укрепляет здоровье и повышает иммунитет. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

«В красном вине содержатся полезные вещества, которые оказывают комплексное воздействие на организм человека, укрепляя его здоровье и повышая иммунитет. Флавоноиды, содержащиеся в элитных сортах красного вина, являются природным антиоксидантами, поэтому очищают клетки крови от токсинов, выводят из организма так называемый плохой холестерин и препятствуют образованию тромбов», — рассказала Шмелева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако врач также подчеркнула необходимость умеренного потребления глинтвейна. Специалист отметила, что безвредная порция — это один бокал в сутки, а напиток противопоказан детям до 18 лет, беременным женщинам и людям с инсулиновой зависимостью, острыми поражениями желудочно-кишечного тракта и заболеваниями центральной нервной системы, пишет Ура.ру.