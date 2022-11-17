Назван лучший МФЦ Самарской области

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Завершился финальный этап регионального конкурса «Лучший МФЦ Самарской области». Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова вместе с представителями администрации Губернатора Самарской области, Уполномоченного МФЦ Самарской области и органов государственной власти оценивала знания участников этого престижного профессионального состязания по вопросам деятельности МФЦ, а также реализацию представленных на конкурс проектов.



Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Лучший МФЦ».



В номинации «Лучший универсальный специалист» I место досталось Ольге Фуражкиной специалисту МФЦ м.р. Шигонский, II место – Юлии Неткачевой МФЦ м.р. Волжский, III место – Русико Смирновой МФЦ г.о. Тольятти.



Номинацию «Лучший наставник МФЦ» представляли самые успешные и опытные сотрудники. Победителем признана Инна Парамонова МФЦ м.р. Волжский, на II месте Кристина Богородская МФЦ г.о. Тольятти, на III месте – Татьяна Ксенофонтова МФЦ г.о. Сызрань.



В номинации «Лучший проект МФЦ» первенство досталось МФЦ г.о. Тольятти, II место в данной номинации – у МФЦ г.о. Сызрань, III место – у МФЦ м.р. Волжский.



Победителем в номинации «Лучший МФЦ» признан МФЦ м.р. Волжский, II место занял МФЦ г.о. Октябрьск и III – МФЦ г.о. Самара.



В соответствии с постановлением губернатора Самарской области, специалисты и наставники, занявшие I, II, III места, поощряются денежным вознаграждением в 150 тыс. руб., 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. соответственно.



Победители в номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ» будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе.

В Управлении Росреестра по Самарской области отмечают, что подобные конкурсы являются дополнительным стимулом для совершенствования качества работы МФЦ, которое напрямую влияет на оказание муниципальных и государственных услуг гражданам и организациям. Татьяна Титова отметила: в условиях развития электронных услуг, МФЦ по-прежнему остается очень востребованным. Так, за 10 месяцев 2022 года МФЦ Самарской области приняли 383 153 заявлений на учетно-регистрационные действия, что составляет 54% от общего количества заявлений, поступивших в регистрирующий орган за этот период. Большим спросом пользуется МФЦ и при реализации новой услуги МФЦ – приема документов для Росреестра по экстерриториальному принципу: из 15783 таких заявлений, поданных за 10 месяцев, 78,8% приняли МФЦ.

- Специалисты Управления Росреестра по Самарской области работают во взаимодействии со всеми МФЦ нашего региона, а также регулярно проводят для МФЦ обучающие мероприятия. Наша совместная работа направлена на повышение качества оказания услуг Росреестра и как следствие – на сокращение доли приостановлений при осуществлении учетно-регистрационных действий. Таким образом, я знаю МФЦ по их эффективности в сфере нашей деятельности. Будучи в конкурсной комиссии, с интересом посмотрела исполнение конкурсных заданий, связанных с процедурами оказания самых разных услуг. Кроме того, у меня была возможность увидеть, как специалисты действуют в смоделированных сложных ситуациях – при взаимодействии с заявителями и с поставщиками услуг, а также внутри коллектива. Отметила высокий уровень профессионального мастерства каждого из участников, от Самарской области на всероссийский конкурс отправляются достойнейшие кандидаты. От имени Управления Росреестра поздравляю всех победителей, а тем, кто занял первые места – удачи в следующих этапах конкурса, - говорит Татьяна Титова.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области