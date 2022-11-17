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Назван лучший МФЦ Самарской области

17 ноября 2022 15:25
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Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Лучший МФЦ».

Завершился финальный этап регионального конкурса «Лучший МФЦ Самарской области». Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова вместе с представителями администрации Губернатора Самарской области, Уполномоченного МФЦ Самарской области и органов государственной власти оценивала знания участников этого престижного профессионального состязания по вопросам деятельности МФЦ, а также реализацию представленных на конкурс проектов.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший наставник МФЦ», «Лучший проект МФЦ», «Лучший МФЦ».

В номинации «Лучший универсальный специалист» I место досталось Ольге Фуражкиной специалисту МФЦ м.р. Шигонский, II место – Юлии Неткачевой МФЦ м.р. Волжский, III место – Русико Смирновой МФЦ г.о. Тольятти.

Номинацию «Лучший наставник МФЦ» представляли самые успешные и опытные сотрудники. Победителем признана Инна Парамонова МФЦ м.р. Волжский, на II месте Кристина Богородская МФЦ г.о. Тольятти, на III месте – Татьяна Ксенофонтова МФЦ г.о. Сызрань.

В номинации «Лучший проект МФЦ» первенство досталось МФЦ г.о. Тольятти, II место в данной номинации – у МФЦ г.о. Сызрань, III место – у МФЦ м.р. Волжский.

Победителем в номинации «Лучший МФЦ» признан МФЦ м.р. Волжский, II место занял МФЦ г.о. Октябрьск и III – МФЦ г.о. Самара.

В соответствии с постановлением губернатора Самарской области, специалисты и наставники, занявшие I, II, III места, поощряются денежным вознаграждением в 150 тыс. руб., 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. соответственно.

Победители в номинациях «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ» будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе.

В Управлении Росреестра по Самарской области отмечают, что подобные конкурсы являются дополнительным стимулом для совершенствования качества работы МФЦ, которое напрямую влияет на оказание муниципальных и государственных услуг гражданам и организациям. Татьяна Титова отметила: в условиях развития электронных услуг, МФЦ по-прежнему остается очень востребованным. Так, за 10 месяцев 2022 года МФЦ Самарской области приняли 383 153 заявлений на учетно-регистрационные действия, что составляет 54% от общего количества заявлений, поступивших в регистрирующий орган за этот период. Большим спросом пользуется МФЦ и при реализации новой услуги МФЦ – приема документов для Росреестра по экстерриториальному принципу: из 15783 таких заявлений, поданных за 10 месяцев, 78,8% приняли МФЦ.

- Специалисты Управления Росреестра по Самарской области работают во взаимодействии со всеми МФЦ нашего региона, а также регулярно проводят для МФЦ обучающие мероприятия. Наша совместная работа направлена на повышение качества оказания услуг Росреестра и как следствие – на сокращение доли приостановлений при осуществлении учетно-регистрационных действий. Таким образом, я знаю МФЦ по их эффективности в сфере нашей деятельности. Будучи в конкурсной комиссии, с интересом посмотрела исполнение конкурсных заданий, связанных с процедурами оказания самых разных услуг. Кроме того, у меня была возможность увидеть, как специалисты действуют в смоделированных сложных ситуациях – при взаимодействии с заявителями и с поставщиками услуг, а также внутри коллектива. Отметила высокий уровень профессионального мастерства каждого из участников, от Самарской области на всероссийский конкурс отправляются достойнейшие кандидаты. От имени Управления Росреестра поздравляю всех победителей, а тем, кто занял первые места – удачи в следующих этапах конкурса, - говорит Татьяна Титова.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

 

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