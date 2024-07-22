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Нацпроект «Демография» дает возможность повысить квалификацию женщинам в декретном отпуске

22 июля 2024 15:26
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Пройти обучение могут граждане разных категорий.

Жители Самарской области продолжают получать новые профессии и повышать квалификацию благодаря национальному проекту «Демография», который принят по решению Президента РФ Владимира Путина.

Марина Маркова из Новокуйбышевска узнала о возможности обучения, когда была в декретном отпуске. Марина работала в ООО «Позитив», которое занимается организацией досуга детей. Для обучения выбрала направление «психолог-консультант». После декретного отпуска вышла на работу в должности заместителя директора уже с новыми знаниями.

«Обучение мне помогло быстрее влиться обратно в работу, - поделилась Марина. -  Не было такого сильного перехода, как когда ты выходишь из декрета и не можешь переключиться с домашних забот на профессиональные. Обучение открывает новые горизонты, помогает с новыми силами, знаниями внести свою лепту в работу».

Сам процесс обучения, по мнению Марины Марковой, был организован удобно, совмещал онлайн-обучение и практические занятия в группе. Это позволило получить и новые знания без отрыва от семьи, и новые навыки.

Пройти обучение могут граждане разных категорий: граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, инвалиды, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, ищущие работу и безработных граждане, молодежь до 35 лет определенных категорий, ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО и другие. Занятия, в зависимости от выбранной программы, могут проводиться как очно, так и онлайн.

«Обучение по нацпроекту совершенно бесплатное, - рассказал руководитель территориального центра занятости населения Новокуйбышевска Александр Толкачев. - Все представленные программы востребованы на рынке труда. Наши жители часто выбирают такие направления как 1С-разработчик, педагог-психолог, швея».

Узнать, какие направления дополнительного профобразования предлагаются жителям Самарской области и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России» (www.trudvsem.ru).

 

Фото:  freepik.com

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