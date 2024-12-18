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Национальный центр «Россия» приглашает жителей Самарской области на праздничную программу «Новогодняя Россия»

18 декабря 2024 12:54
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Национальный центр «Россия» приглашает жителей Самарской области на праздничную программу «Новогодняя Россия»

В Национальном центре «Россия» стартовала праздничная программа «Новогодняя Россия». Посещение праздничных мероприятий Национального центра «Россия» бесплатное.

К новогодним праздникам территорию Национального центра украсили традиционные праздничные деревья по числу федеральных округов нашей страны. Ели украшены с использованием ярких элементов народных художественных промыслов, традиционных ремесел, наследия и достояния народов России.

В фойе второго этажа Национального центра «Россия» гостей встречает главная праздничная ель. Праздничное убранство символизирует возрождение традиций, соединение богатого прошлого нашей страны и ее настоящего. Дерево украшено бусами и роскошным кокошником - символами традиционного ювелирного и прикладного искусства народов России.

В период новогодних праздников посетителей Национального центра «Россия» ждет яркая программа для всей семьи. Гости смогут создать авторский снежный шар, новогодний подсвечник, карнавальную маску и другие праздничные атрибуты можно в рамках серии новогодних мастер-классов.

Также с 17 декабря гости Национального центра смогут отправить новогоднее письмо с теплыми пожеланиями, мечтами и поздравлениями своим близким и друзьям в любую точку мира в рамках специального проекта «Новогодняя Россия. Мечтаем вместе». Интерактивный проект реализуется совместно с АО «Почта России».

Особой атмосферой праздника наполнен Универмаг, где начал работу «Новогодний базар». В новом сезонном отделе гости смогут найти подарки на любой вкус со всей страны.

Для посетителей продолжит работать выставка «Наследие для будущего» – масштабный проект Национального центра «Россия», поддерживающий идею многонационального диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. На Выставке представлены работы мастеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана.

Подробная информация и расписание доступно на официальном сайте Национального центра «Россия» (https://russia.ru/) в официальной группе центра «ВКонтакте» (https://vk.com/gowithrussia).

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