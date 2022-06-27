Наталья Касперская заявила о желании сотрудничать с НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и вместе решать задачи импортозамещения программного обеспечения

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23 июня председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская, представители правительства Самарской области, сотрудники университетов, а также представители 20 самарских компаний обсудили развитие IT-сферы и обеспечение импортозамещения, которого требует от нас Правительство страны. Мероприятие было организовано управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития».

Наталья Касперская рассказала о деятельности Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», а главными достижениями организации она назвала создание каталога совместимости российского ПО, в котором находится 13318 программных продуктов, и подготовку каталога импортозамещения. В нем содержится список отечественных аналогов зарубежных ПО, ушедших из России. Этот каталог позволяет крупным организациям узнать о российском софте и уже используется Министерством цифрового развития РФ как официальный список IT-компаний России. Кроме того, ассоциация активно поддерживает отечественные IT-компании, помогает их развитию.

Она предлагает организациям, нуждающимся в аналогах иностранного ПО, максимально полный выбор отечественных программ. А для самих IT-компаний осуществляется ассоциация – это более короткий пусть для экспорта, помощь в привлечении финансирования, PR-поддержка и участие в спецпроектах, а также обеспечение информационной безопасности (в том числе получение сертификата ФСТЭК). Чтобы вступить в ассоциацию, компания должна быть зарегистрирована в РФ, вести деятельность, связанную с разработкой программного обеспечения, и иметь более 50% годового дохода от разработки, продажи, внедрения, сопровождения собственных продуктов. Отдельно Наталья Касперская отметила, что ограничений по размеру компании нет.

«Даже компания из 5 человек может стать членом ассоциации» – подчеркнула Наталья Касперская.

Для поддержи самарских разработчиков было предложено провести открытый форум в формате свободного диалога, на котором будет уделено особое внимание развитию IT-сферы в нашем округе и получению практической пользы для участников. На мероприятия будут пригашены представители крупных организаций, которые могут стать заказчиками для местных IT-компаний. Наталья Касперская отметила, что первый форум планируется организовать в начале осени этого года, однако это будет не разовое мероприятие, а ежегодное событие.

Вадим Павлов, руководитель регионального представительства управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» в Ульяновской области, руководитель представительства Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» в Приволжском федеральном округе предложил участникам встречи создать рабочую группу для подготовки к проведению форума, которая будет заниматься проработкой программы мероприятий

«Мы пригласим к участию не только самарское IT-сообщество, но и с других регионов нашей страны. Сделаем форум на регулярной основе и всероссийского масштаба. Мы готовы включиться в работу, нужно только назначить ответственного от Самарского региона, кто может включиться в проектную работу и в ближайшее время помочь собрать основной костяк» – подчеркнул Вадим Павлов.

Наталья Катина, заместитель председателя Правительства Самарской области попросила не откладывать в долгий ящик проведение форума на Самарской земле и выразила готовность от лица куратора финансово-экономического блока региона поддержать финансово проведение форума.

«Мы готовы оказать поддержку в проведении форума. У нас есть большая заинтересованность в этом» – сказала Наталья Катина.

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Наталья Касперская выразила желание сотрудничать и совместно развивать отечественные IT-продукты. НОЦ и ассоциация, по её мнению, ставят перед собой схожие задачи: НОЦ обращается к вопросу технологий с научной точки зрения, а ассоциация представляет больше практическую сторону. Это говорит о том, что есть возможность плодотворно работать вместе во благо отечественной экономики.

Советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» Ольга Михеева также прокомментировала инициативу сотрудничества:

«НОЦ миррового уровня «Инженерия будущего и Ассоциация имеют общие цели и задачи: импортозамещение, поддержка отечественной IT-отрасли, развитие кооперации между наукой и бизнесом. Разный подход к их решению и достижению результатов как раз может увеличить продуктивность работы по схожим направлениям».

Со своей стороны управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» готова поддержать инициативу ассоциации о проведении большого IT-форума на Самарской земле, который принесёт пользу и производителям программного обеспечения, и тем, кто остро в нём сейчас нуждается».

В конце встречи участники обсудили способы взаимодействия с компаниями, которые не могут стать членами ассоциации, но занимаются деятельностью в сфере IT. Представители «Отечественного софта» поддержали желающих и в этом вопросе, отметив, что с такими компаниями можно подписать договор о сотрудничестве.

Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области выступил в роли модератора встречи и в её конце подвёл итоги:

«Сегодня были обсуждены, достаточно, интересные темы. У нас теперь есть задача по созданию рабочей группы, которая будет прорабатывать архитектуру мероприятия. Мы готовы активно принимать участие в подготовке форума и взаимодействовать с Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».