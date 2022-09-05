На Спартакиаде учащихся России по кикбоксингу представители Самарской области завоевали две медали

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В Анапе состоялся финальный этап XI летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу.



В соревнованиях приняли участие свыше 90 спортсменов из 36 регионов Российской Федерации. Возраст участников от 13 до 15 лет. Юные кикбоксеры боролись за медали в трех дисциплинах: фулл-контакт, поинтфайтинг и лайт-контакт. Представители Самарской области завоевали две медали.



Лобачев Данила (поинтфайтинг, весовая категория 57 кг);

Быков Илья (поинтфайтинг, весовая категория 52 кг).



Напомним, в спортивную программу Спартакиады учащихся входят соревнования по 47 видам спорта. В финальных состязаниях уже приняли участие 10 480 человек из 81 субъекта Российской Федерации, в том числе 8293 спортсмена и 2187 тренеров и других специалистов.

Фото: минспорта СО