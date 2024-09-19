Народный фронт из Самары отправляет гуманитарную помощь жителям Курска

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В пятницу, 20 сентября, в штабе регионального отделения Народного фронта будет произведена погрузка собранного жителями области груза для отправки к Курскую область.

Оперативно жители региона, представители бизнеса и общественных организаций собрали одежду, постельное белье, бытовую химию, посуду и бытовую технику для отправки в пострадавший от обстрелов ВСУ регион.

Совместно с генеральным перевозчиком гуманитарных грузов Самарской области, компанией «АВТОВАЗТРАНС», удалось оперативно организовать гуманитарный конвой, который доставит груз на склад Народного фронта Курской области и в пункты временного размещения.