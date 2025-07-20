Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!

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С наступлением жаркой и сухой погоды риск возникновения пожаров резко возрастает. Высокая температура воздуха и отсутствие осадков приводят к тому, что трава, листья и другие растительные остатки моментально высыхают и становятся легковоспламеняемыми. В таких условиях даже небольшая искра может привести к серьёзному возгоранию.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, использование открытого огня на природе, вблизи лесов и в населённых пунктах.

Рекомендации для населения:

• Не разводите костры в лесу, на дачных участках, вблизи сухой травы и деревьев.

• Не сжигайте мусор и растительные остатки.

• Не бросайте непотушенные сигареты, спички и другие источники огня.

• Следите за исправностью электропроводки и оборудования в частных домах и на дачах.

• Объясняйте детям опасность игр с огнём.

При обнаружении возгорания немедленно сообщайте по телефонам 01, 101 или 112.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить не только имущество, но и жизни людей. Будьте внимательны и ответственны!