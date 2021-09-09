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Награды получили победители второго этапа акции «Самара, я привит!»

9 сентября 2021 14:21
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Среди участников второго этапа разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары.

Второй этап акции проводился с 26 июля по 31 августа. Участие в ней могли принять самарцы старше 18 лет, привившиеся в период проведения акции однокомпонентной вакциной или вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрированные на сайте самара-я-привит.рф.

В двух этапах акции приняло участие свыше 15 тысяч горожан. Среди участников второго этапа разыграли 9 главных призов - телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в развлекательные учреждения Самары. Также подарки победителям предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА. Всего разыграно 259 подарков.

Розыгрыш призов проводился по математической формуле, привязанной к курсу валют на текущую дату, и номеру СНИЛС, который указывался при регистрации. 

Участники второго этапа акции, чьи заявки соответствовали условиям розыгрыша, сегодня в торжественной обстановке стали обладателями ценных подарков.

«К вопросу вакцинации я подошел со всей ответственностью. На работе приходится общаться с большим количеством людей, поэтому прививка для меня – это гарантия безопасности, защита от инфекции, - поделился житель Самары, обладатель одного из ценных призов Сергей Хоренко. - А ноутбук в подарок за прививку – большая неожиданность и приятный бонус».

Информация о победителях акции опубликована на сайте самара-я-привит.рф.

 

Фото:   администрация Самары

 

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