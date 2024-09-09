Начинающих и опытных ИТ-специалистов региона приглашают к участию в конкурсе по открытому систему программному обеспечению Open OS Challenge 2024

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До 22 сентября продолжается регистрация на первый отборочный этап конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024. Его участники смогут продемонстрировать свои знания и навыки, стать частью профессионального сообщества разработчиков.

К участию приглашаются как профессиональные инженеры и программисты, использующие свободное программное обеспечение в своей повседневной работе, так и любители, энтузиасты и студенты, изучающие профильные технические специальности в области системного программирования и администрирования открытых операционных систем на основе ядра Linux. Ограничение по возрасту – от 18 лет.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый этап пройдет с 15 августа по 22 сентября 2024 года и включает онлайн-тестирование, в ходе которого участникам нужно будет ответить на вопросы, связанные с разработкой, администрированием и практическим использованием операционных систем на базе ядра Linux. Второй этап, практический, состоится 28-29 сентября 2024 года. Участникам предложат решить несколько прикладных задач с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам. Победители обоих отборочных туров получат приглашение на финал, который пройдет в очном формате 26-27 октября. В финале участникам предстоит справиться с рядом более сложных задач за ограниченное время.

Пять лучших участников получат возможность отправиться в декабре в Китай на крупнейшее событие в мире open source – конференцию разработчиков OpenAtom! Это уникальный шанс не только встретиться с ведущими специалистами отрасли, но и представить свои идеи на международной платформе.

Победители конкурса будут награждены ценными призами: 400 000 рублей за первое место, 300 000 рублей за второе и 200 000 рублей за третье. Участники, занявшие 4-е и 5-е места, получат поощрительные призы по 50 000 рублей!

Подробная информация об организаторах и партнерах конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024, а также положение о конкурсе – на официальном ресурсе (https://openscaler.braim.org/).

Фото: департамент информационной политики СО