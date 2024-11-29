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Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»

29 ноября 2024 13:03
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Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»

1 декабря открывается прием заявок на седьмой Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия».  «Моя Россия» – это ежегодный международный конкурс детского рисунка, проводимый фондом «Петербургское наследие и перспектива» в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. За шесть предыдущих лет в конкурсе приняли участие более 180 тысяч детей из России и зарубежных стран.

Одна из задач конкурса – сохранение и развитие системы художественного образования в нашей стране. В Самарской области благодаря реализации национального проекта «Образование» увеличивается количество новых мест дополнительного образования, кружки и секции посещают более 429 400 школьников.

Участниками 7 сезона конкурса «Моя Россия» могут стать  авторы художественных работ в возрасте от 6 до 17 лет. 

Тема конкурса нового сезона – «Дыша одним дыханьем» – приурочена к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Участники конкурса в своих работах могут осветить различные сюжеты об истории героического подвига русского народа: о событиях, городах-героях, людях, которые ковали победу в Великой Отечественной войне. Сюжеты рисунков могут затронуть тему военной техники, достижений в научно-технической сфере и другие объекты, передающие атмосферу военного времени. В работе можно опираться на сюжеты художественных произведений, кинофильмов, на рассказы о войне, исторические материалы, документальную кинохронику. Главное, чтобы творческая работа, представленная участником, была авторской, не представленной в иных конкурсах и в конкурсе «Моя Россия» за предыдущие годы и созданной не ранее ноября 2024 года. Также работа должна содержать описательную часть в виде сопроводительного письма к рисунку.

Прием работ на конкурс завершится 15 февраля 2025 года. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в мае следующего года в Санкт-Петербурге. Победители конкурса получат ценные призы и подарки, а каждый участник — именной сертификат. 

С Положением конкурса «Моя Россия - 7» можно ознакомится на сайте. Новости конкурса  публикуются в официальной группе во ВКонтакте.

 

 

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