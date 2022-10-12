Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию

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Любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос.

14 октября 2022 года с 11:00 до 12:00 в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Александрович Некрасов ответит на вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и организации работы Госавтоинспекции Самарской области.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос.

Кроме того, принимаются предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, различным мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины и законности на улицах и дорогах региона.