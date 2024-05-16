Начальник УФСИН и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня в ходе рабочей встречи начальник регионального УФСИН Алексей Климов и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве.



Соглашением определены принципы и формы взаимодействия при осуществлении деятельности, связанной с соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся под стражей и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также беременных женщин и женщин с детьми, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.



В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия, а также обсудили план совместных выездов в учреждения УИС области, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО