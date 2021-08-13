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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
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Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме

13 августа 2021 14:35
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Предварительная запись на прием обязательна.

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков проведет прием обращений граждан в дистанционном формате – по телефону. 

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет 17 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (846) 333 06 40. 

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 17.00 (местное время) или по э/почте SMR-SMI@ptu.customs.gov.ru. 

 

Теги: Мероприятия прием граждан Самарская таможня

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