Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме

105

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков проведет прием обращений граждан в дистанционном формате – по телефону.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет 17 августа с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (846) 333 06 40.

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 17.00 (местное время) или по э/почте SMR-SMI@ptu.customs.gov.ru.