Начальник отдела аппарата УПЧ СО Павел Адоевский посетил СИЗО-1 УФСИН СО

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В рабочей поездке начальника отдела аппарата Павла Адоевского сопровождали помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов, заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Денис Крайнов.



Цель поездки – подготовка к организации проведения выборов Президента Российской Федерации.



Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей до вступления в законную силу приговора суда, имеют законное право участия в голосовании, в связи с этим было проверено обеспечение соблюдения избирательных прав лиц, содержащихся под стражей.



Должностные лица совершили обход территории учреждения, уделив особое внимание помещению для голосования лиц, содержащихся под стражей.



Павел Адоевский отметил, что сотрудники СИЗО провели основные мероприятия по подготовке к организации проведения выборов. Обеспечено взаимодействие с избирательными комиссиями, оборудованы помещения для голосования, размещены информационные материалы и оформлены необходимые документы.

В учреждении соблюдены все необходимые требования и в соответствии с законодательством о содержании под стражей, в СИЗО-1 готовы к проведению голосования.



В завершении визита состоялось рабочее совещание с представителями администрации СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области